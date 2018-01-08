الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


الجبوري يفتتح اعمال جلسة البرلمان الثالثة وهذا جدول اعمالها
2018/01/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الجبوري يفتتح اعمال جلسة البرلمان الثالثة وهذا جدول اعمالها

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