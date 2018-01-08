2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبوري يفتتح اعمال جلسة البرلمان الثالثة وهذا جدول اعمالها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبوري يفتتح اعمال جلسة البرلمان الثالثة وهذا جدول اعمالها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبوري يفتتح اعمال جلسة البرلمان الثالثة وهذا جدول اعمالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).