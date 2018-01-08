راكتيتش ” أفضل بداية لـ 2018 “

2018/01/08 | 12:10

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هاي كورة – غرد راكتيتش من خلال حسابه الرسمي على التويتر حيث أشار لفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفانتي في الجولة الثامنة عشر من الليجا .

فقد أكد النجم الكرواتي على أن ذلك الفوز هو أفضل بداية لبرشلونة في 2018 على الكامب نو طامحًا في المواصلة خلال الفترة القادمة لإستمرارية المنافسة على اللقب .

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