الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


راكتيتش ” أفضل بداية لـ 2018 “
2018/01/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – غرد راكتيتش من خلال حسابه الرسمي على التويتر حيث أشار لفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفانتي في الجولة الثامنة عشر من الليجا .

فقد أكد النجم الكرواتي على أن ذلك الفوز هو أفضل بداية لبرشلونة في 2018 على الكامب نو طامحًا في المواصلة خلال الفترة القادمة لإستمرارية المنافسة على اللقب .

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/01/03
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكتيتش ” أفضل بداية لـ 2018 “) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راكتيتش ” أفضل بداية لـ 2018 “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اللعيبي يعلن الاتفاق مع شركة امريكية لاستثمار الغاز في حقل بن عمر
⋙ تقرير امريكي: لماذا لم يقبض التحالف الدولي على البغدادي ؟
⋙ بيرلو: صفقة كوتينيو عادلة
⋙ عجز الموازنة يلقي بثقله على المناطق المحررة والحكومة تنتظر منحة مؤتمر الكويت
⋙ حزب بارزاني ينفي تحالفه مع حزب طالباني في الانتخابات القادمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: حارة التوراة... زقاق "التنوع المجتمعي" يعاني من خطر الاندثار
⋙ لايملك اجور المبيت في المستشفى.. مريض مسن يفترش الأرض في البصرة (فيديو)
⋙ بالصور:مديرية الاستخبارات: العثور على مستودع يحوي كميات كبيرة من الاسلحة في منطقة حي البكر بقضاء هيت
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة