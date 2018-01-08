NBA: ليكرز يوقف نزيفه

2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودخل ليكرز إلى المباراة وهو على بعد هزيمة واحدة من معادلة أطول سلسلة هزائم في تاريخه وقدرها 10 مباريات متتالية حققها موسم 2015-2016، ومن تحطيم أطول سلسلة هزائم متتالية على أرضه والتي حققها الموسم الماضي.

لكن فريق المدرب لوك وولتن تجنب المزيد من الإحراج وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم في 39 مباراة، وذلك بفضل جهود براندون اينغرام ولونزو بول، إذ سجل الأول 20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة واوضح الثاني 13 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و6 متابعات في ثاني مباراة له بعد عودته من الإصابة.

كما لعب جوليوس راندل دورا مؤثراً في فوز ليكرز بتسجيله 15 نقطة مع 9 متابعات في مباراة تميزت باندفاع رجال وولتن الذين سرقوا الكرة من منافسيهم في 13 مناسبة، بينها 4 لبروك لوبيز.

وبعد بداية قوية لأتلانتا الذي تقدم 10-2 في بداية اللقاء، تسيد ليكرز المباراة ووصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 26 نقطة، وهو أمر لم يحققه في أي من مبارياته الـ38 التي خاضها هذا الموسم، حتى أنه نجح في 20 رمية حرة من أصل 25 بعدما أن دخل الى اللقاء كصاحب أسوأ سجل في الدوري في هذه الناحية.

وبرز في أتلانتا دينيس شراودر الذي سجل 27 نقطة، واوضح كل من كينت بازيمور وجون كولينز 15 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته ال18 خارج ملعبه من أصل 21 مباراة والـ29 هذا الموسم بالمجمل من أصل 39.

وأسقط بورتلاند ترايل بلايزرز ضيفه سان انتونيو والحق به الهزيمة الـ14 هذا الموسم، وذلك بفضل سي جاي ماكولم الذي سجل سلة الحسم في آخر 5,9 ثوان من اللقاء الذي أنهاه فريقه 111-110.

وأنهى ماكولم اللقاء وفي رصيده 25 نقطة، واوضح موريس هاركليس 19 ليساهم ايضا في الفوز الخامس لفريقه في آخر 7 مباريات والثالث تواليا على أرضه والـ21 هذا الموسم من أصل 39 مباراة.

أما من ناحية سان انتونيو، فتألق لاعب بورتلاند السابق لاماركوس ألدريدج بتسجيله 30 نقطة مع 14 متابعة، بينما أصبح جينوبيلي أول لاعب في تاريخ الدوري بعمر الأربعين عاما أو أكثر يدخل من مقاعد البدلاء ويسجل 20 نقطة أو أكثر لمباراتين على التوالي.

وسجل جينوبيلي الأحد 26 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، ليضيفها الى النقاط الـ21 التي سجلها الجمعة ضد فينيكس صنز.

وبدا سان انتونيو في طريقه لحسم اللقاء بعدما تقدم في الربع الثالث بفارق 12 نقطة، لكن بورتلاند انتفض وقلص الفارق وصولا الى التقدم 101-94 بثلاثية من هاركليس قبل 5,37 دقائق على النهاية.

إلا أن ثلاثية من جينوبيلي اعادت سان انتونيو الى المقدمة 105-103 قبل 2,48 دقيقتين على النهاية، أتبعها بأخرى لتصبح النتيجة 108-105.ورد ماكولم بسلة في آخر 1,11 دقيقة ليضع فريقه في المقدمة مجدداً بفارق نقطة واحدة لكنه أخفق في المحاولة التالية، ومنح كايل أندرسون فرصة اعادة سان انتونيو الى المقدمة من خط الرميات الحرة.



لكن ماكولم عوض ذلك بتسجيله سلة الفوز في الوقت القاتل من اللقاء الذي شهد محاولة أخيرة غير موفقة لسان انتونيو عبر الدريدج.

وحذا ميامي هيت حذو بورتلاند وفاز على يوتا جاز بفارق نقطة 103-102 بفضل سلة من جوش ريتشاردسون في آخر 5,1 ثوان من اللقاء، فيما تغلب نيويورك نيكس على دالاس مافريكس 100-96، وفينيكس صنز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 114-100.

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