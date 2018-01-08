القمة 115| فتحي مبروك: الاستقرار يرجح كافة الأهلي على الزمالك

2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن كافة الأحمر مرجحة في مباراة القمة 115 أمام الزمالك.

وتقام مباراة القمة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الدور الأول.

وذكر مبروك، "الاستقرار الفني ومعنويات اللاعبين يرجح كافة الأهلي على عكس الزمالك ليس هناك أي استقرار، وقام بتغيير نيبوشا ثم معتمد جمال ثم أخيرا إيهاب جلال، وهذا كله يؤثر على اللاعبين".مواد متعلقة الأهلي والزمالك في يناير..التعادل يسيطر ومباراة وحيدة تصادف موعد القمة 115 هدافي مباريات القمة..



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واوضح، "الاستقرار أهم شيء قبل مباريات القمة، من المهم أن يكون اللاعبين في حالة نفسية ومعنوية جيدة، والأهلي دوافعه كبيرة للغاية خاصة وأن الفوز سيصعد به إلى الصدارة".

وعن رأيه في قدرة إيهاب جلال على إدارة المباراة، علق مدرب الأهلي الأسبق، "من النواحي الفنية، إيهاب جلال لديه من الخبرات ما يمكنه من توظيف إمكانيات لاعبي الزمالك بشكل جيد".

يذكر أن الزمالك يقوده جهاز فني جديد في هذه المباراة بعد إقالة المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش، يوم الأربعاء الماضي، مكون من: إيهاب جلال، مدير فني، حمد إبراهيم ونبيل محمود، مدربين عامين، أيمن عبد العزيز، مدرب مساعد، ومصطفى كمال، مدرب حراس مرمى.

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