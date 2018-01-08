نائب عن القوى: تسوية أوامر القبض بحق بديل مطشر السامرائي

2018/01/08 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية، عبد القهار السامرائي، ان أوامر القاء القبض بحق مثنى السامرائي المرشح عن النائب عن الاتحاد المستقيل مطشر السامرائي قد "تمت تسويتها".واستغرب السامرائي في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة "عدم السماح للبديل {مثنى السامرائي} من أداء القسم النيابي داخل قبة البرلمان"، مبينا ان"عدم السماح له بتأدية القسم بمثابة لي الاذرع".وأوضح ان "النائب مطشر السامرائي قدم استقالته نهاية تشرين الثاني الماضي؛ لقلة سمعه بعد تعرضه لانفجار"، مشيرا الى انه" طيلة هذه الفترة مجلس النواب خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن البديل وكان هناك بديلين احدهما يمتلك اعلى الأصوات وهو {جاسم ممتاز} ويليه {مثنى السامرائي}".ولفت الى ان "هذه الإجراءات ذهبت محلها القانوني وتمت إحالتها للمفوضية واختارت اعلى الأصوات في نفس الكيان وهو مثنى السامرائي".وبين ان" أوامر القاء القبض بحق مثنى السامرائي تمت تسويتها وهي لم تذهب الى المحاكم "، منوها الى ان" رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اصدر قرارا بسحب الحصانة عن كل نائب متهم بقضايا فساد".وكانت جلسة البرلمان شهدت اليوم إشتباكاً بالأيدي بعد دخول مثنى السامرائي بديل {النائب} مطشر السامرئي الى جلسة البرلمان لتأدية اليمين الدستورية كبديل.وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "نواب كتلة الاحرار اعترضوا على مثنى السامرائي ما ادى الى حدوث اشتباك بالايدي وتم الاعتداء عليه وغادر القاعة وانسحبت كتلة القوى العراقية من الجلسة".واضاف انه "ورغم اصرار رئيس البرلمان سليم الجبوري على استمرار الجلسة، لكن تقرر رفعها الى يوم الاحد المقبل".انتهى

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