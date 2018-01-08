العبادي مهنئاً بعيد الشرطة: اثبتم قدرتكم على حفظ امن المواطنين وسجلتم بطولات في قتال داعش

2018/01/08 | 23:15

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بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، الشرطة العر...





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