الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


العبادي مهنئاً بعيد الشرطة: اثبتم قدرتكم على حفظ امن المواطنين وسجلتم بطولات في قتال داعش
2018/01/08 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد 

هنأ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، الشرطة العر...

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