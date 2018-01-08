5 قتلى بغارة جوية للتحالف على ميناء سمكي غرب اليمن

2018/01/08 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 يمنيين مصرعهم بقصف جوي لطيران التحالف العربي على محافظة الحديدة غرب اليمن.

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