ائتلاف علاوي: سنخوض الانتخابات بالهويه العراقية الجامعة

أكدت الناطقة الرسمية لائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، الإثنين، إن الائتلاف سيخوض الانتخابات بهويته العراقية الجامعة، وتحالفاته ستشكل بعد الانتخابات.

وذكرت الدملوجي في بيان لها، تلقى “النور نيوز” إن “ائتلاف الوطنية عقد اجتماعه الدوري بزعامة رئيسه أياد علاوي للتباحث في آخر المستجدات ومن بينها التحالفات والانتخابات القادمة”.

وأوضحت الدملوجي أن “الحاضرين أجمعوا على أهمية تكافؤ الفرص بين المواطنين العراقيين قبل إجراء الانتخابات وتنفيذ كل مقومات الاستقرار التي ألزم بها نفسه وحكومته رئيس مجلس الوزراء من توفير بيئة مناسبة للانتخابات، وعودة النازحين إلى ديارهم وحصر السلاح بيد الدولة، مع تحديد فترة زمنية محددة لتنفيذ كل مقومات نجاح الانتخابات قبل إجرائها”.

وتابعت أن “المجتمعين بحثوا طبيعة التحالفات التي ينبغي خوض الانتخابات القادمة من خلالها، مع الحفاظ على الهوية العراقية الجامعة والعابرة للإثنية والطائفية لائتلاف الوطنية، والنظر في الوقت ذاته إلى تحالفات ممكن أن تشكل في مرحلة ما بعد الانتخابات”.

وتستعد الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات بالتحرك نحو تشكيل تحالفات جديدة تمكنها من تحقيق أهدافها المرسومة، فيما يعكف البعض على تأجيل الدخول في تحالفات إلى وقت لاحق، ومازالت قضية تأجيل الانتخابات وتأخير موعدها محورا أساسيا في الآونة الحالية، ويشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة إجرائ الانتخابات في وقتها المحدد، فيما يدعو رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى إرساء بيئة مناسبة قبل إجرائها.

