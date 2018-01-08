الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع / الاعرجي يهنأ ضباط ومراتب الداخلية بعيدهم الـ 96
2018/01/08 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الاعرجي يهنأ ضباط ومراتب الداخلية بعيدهم الـ 96

08/01/2018 23:04:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

هنأ وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، بذكرى تأسيس عيد الشرطة الـ96ضباط ومنتسبي الوزارة، فيما تعهد بأن تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيين.

وذكر الاعرجي في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس عيد الشرطة الـ96، نقلها مراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ ان "الاحتفالات بعيد الشرطة هذا العام تكتسب رونقا جديدا طرز راية الله اكبر بالنصر المبين بعد دحر عصابات داعش".

واضاف الاعرجي "نعاهد ابناء شعبنا ان تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيين ويعيش الجميع تحت ظلها بالامن والامان"، مشددا على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان بشكل مهني صادق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الاعرجي يهنأ ضباط ومراتب الداخلية بعيدهم الـ 96) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الاعرجي يهنأ ضباط ومراتب الداخلية بعيدهم الـ 96) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ سر قلق أوبك من الاحتجاجات الإيرانية
⋙ هل هناك جديد في الانتخابات ؟
⋙ #محيي الدين محروس - الثورة والثورة المضادة
⋙ حسام البدري: كنت رافضاً لرحيل مؤمن زكريا
⋙ تفاصيل ميركاتو برشلونة يناير 2018 في حركة البيع
بالفيديو والصور
⋙ "أنصار الله" تنشر فيديو لاستهداف طائرة تابعة للتحالف
⋙ فيديو.. سيارة يابانية جديدة قابلة للطي
⋙ بالصور.. لطائرات التي هاجمت القاعدتين الروسيتين في سوريا.. هذه الجهة تقف ورائها
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة