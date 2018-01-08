2018/01/08 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعرجي يهنأ ضباط ومراتب الداخلية بعيدهم الـ 96

08/01/2018 23:04:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

هنأ وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، بذكرى تأسيس عيد الشرطة الـ96ضباط ومنتسبي الوزارة، فيما تعهد بأن تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيين.

وذكر الاعرجي في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس عيد الشرطة الـ96، نقلها مراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ ان "الاحتفالات بعيد الشرطة هذا العام تكتسب رونقا جديدا طرز راية الله اكبر بالنصر المبين بعد دحر عصابات داعش".

واضاف الاعرجي "نعاهد ابناء شعبنا ان تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيين ويعيش الجميع تحت ظلها بالامن والامان"، مشددا على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان بشكل مهني صادق".

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