الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


لاعب كرة قدم كوردي محترف يتعرض لمحاولة اغتيال في ألمانيا
2018/01/08 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لعب لمنتخب ألمانيا للشباب

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