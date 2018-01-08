بالأسماء.. الصليب الاحمر بأربيل يحدد مصير 30 مفقوداً من حرب الثمانينات

2018/01/08 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الصليب الاحمر الدولي، اليوم الأثنين، ان الانباء التي تحدثت عن التعرف على مصير عدد من المفقودين في الحرب العراقية الايرانية ووجودهم في اربيل باقليم كوردستان "غير صحيحة".

وجاء في بيان لفرع الصليب الاحمر الدولي في اربيل ، ان الاخبار التي اشارت الى ان قائمة باسماء 30 شخصا فقدوا اثناء الحرب العراقية الايرانية التي استمرت لثمان سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، ظهر مصيرهم لدى فرع اربيل للصليب الاحمر، وان المنظمة طالبت ذويهم بمراجعتها للاستعلام عن مصير مفقوديهم، اخبار غير صحيحة.

واضاف البيان ان الفرع لا معلومات لديه، وليس هناك شيء بهذا الخصوص، لافتا الى انه لو كانت هناك معلومات لكان الفرع قد اعلن عنها رسميا.

واوضح ان القائمة المشار اليها لا علاقة للمنظمة بها، بل ان هناك لجنة خاصة في المنظمة تشرف على هذه الامور، مبينا انه لو كانت هناك اية معلومات عن المفقودين ستقدمها اللجنة، وليست المنظمة.

واشار البيان الى ان الذي تم نشره أكد ان ايران سلمت هؤلاء الى الصليب الاحمر الدولي في اربيل ، وهو امر غير صحيح.

وشملت القائمة أسماء 30 عراقيا وهم:

1- احمد ابراهیم خلیل

2- احمد محمد امین صالح

3- انور رؤوف مصطفی

4- احمد محمود قادر

5- احمد جاسم صالح

6- جاسم خالد عباس

7- جاسم خالد احمد

8- جاسم عباس عرفان

9- عرفان ولید هاشم

10- جاسم احمد مصطفی

11- عدنان جاسم احمد

12- خورشید احمد قادر

13- عدنان قادر صاڵح

14- انور مصطفی‌ عرفان

15- عارف محمود حسن

16- خالد عبدالقادر سلیم مصطفی‌

17- احمد خضر عباس الكورسي‌ عبادي

18- ابراهیم احمد خلیل

19- احمد محمد امین صالح

20- سلمان فاضل عاشوري

21- رؤوف خبات عرفان

22- عبدالله جاسم كرار

23- جمیل برهان محمد

24- محمد برهان عرفان

25- حسن محمود عارف

26- قادر جاسم ولید

27- محمود احمد ابراهیم

28- عثمان ولید عرفان

29- سلمان خالد احمد

30- رؤوف عبد القادر صالح.

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