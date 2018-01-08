النفط يرتفع عند التسوية مع تصاعد المخاوف السياسية

2018/01/08 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم الإثنين، لتكون بالقرب من أعلى مستوى منذ مايو 2015 على خلفية تصاعد التوترات السياسية.

وتسيطر حالة من الاحتجاجات السياسية على إيران خلال الفترة الراهنة ما أثار مخاوف بشأن تأثر إمدادات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وارتفع الخام الأمريكي "نايمكس" بنحو 0.5% أو 29 سنتاً بنهاية تداولات اليوم ليصعد إلى 61.73 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" أنه تم إغلاق 5 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتتراجع إلى 742 منصة.

وذكرت تقارير اليوم أن منظمة الدول المصدرة للنفط لن ترفع إنتاج الخام مع الإضطرابات الموجودة في إيران والأزمة الاقتصادية في فنزويلا على أن تظل سياسية "أوبك" كما هي إلا إذا حدث تعطلات كبيرة وطويلة بشأن الإمدادت.

وبلغت مكاسب الخام الأمريكي خلال أول أسبوع من العام الجاري نحو 1.7% لتنهي جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 61.44 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام القياسي "برنت" بأكثر من 0.3% ليسجل 67.84 دولار للبرميل.

وتأتي أسعار النفط على الرغم من مخاوف زيادة الإنتاج الأمريكي من الخام حيث كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة قدرها 384 ألف برميل يومياً في إنتاج الولايات المتحدة خلال 2017 ليسجل 9.2 مليون برميل يومياً.

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