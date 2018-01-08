الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

2018/01/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 08-01-2018 10:48 PM

وسع مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين ، العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2397 لعام 2017، مدرجاً بذلك 16 فرداً ووزارة الدفاع الكورية الشمالية في قائمة العقوبات .وأشار المجلس، إلى أنه مع مراعاة العقوبات الجديدة ، فقد أصبح مدرجاً في قوائم عقوبات الأمم المتحدة، 79 فردا و 54 منظمة.وذكر المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد ، أن المدرجين في القائمة ستجمد أصولهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي وسيقيد دخولهم إلى الدول الأوروبية .

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