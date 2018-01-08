الطيران المدني تنفي نقل احدى طائراتها اسلحة لحساب شخصيات سياسية

2018/01/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان للسلطة اليوم" في الوقت الذي تسير فيه وزارة النقل وسلطة الطيران المدني العراقي بُخطى ثابتة و واثقة يحاول البعض ممن يمثل اجندات تسعى لإشاعة ثقافة الفوضى وتشويش المشهد وتضليل الرأي العام ببث سموم الإشاعات المغرضة و وضع العصا في عجلة تطور هذه المؤسسة الفاعلة والحيوية كاحد اهم مؤسسات الدولة العراقية ،واضاف" ما اشيع في بعض المنصات الإعلامية المأجورة حول تغريم سلطة الطيران المدني العراقي للخطوط الجوية العراقية لحملها على متن احدى طائراتها المتوجهة صوب محافظة البصرة عدد من قطع الاسلحة التابعة لاحد الشخصيات السياسية ، لذا ننوه على ان هذا الكلام عاري عن الصحة ولا يوجد بالمطلق اي صحة لهذه المعلومات".وتابع" ان هذه مادة دعائية الغرض من طرحها بهكذا توقيت تحديدا هو نتيجةٍ للنجاحات المتتالية التي حققتها سلطة الطيران المدني العراقي في ظل الادارة الحكيمة والمتزنة، علما ان ابواب السلطة مفتوحة امام المراقبين لعمل الطيران المدني العراقي والباحثين الجادين عن الحقيقة وليس من يدعيها".

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