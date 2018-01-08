د. العبادي يهنئ الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها 

2018/01/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، الاثنين، الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيسها، مؤكدا أنهم كانوا شريكا مهما وقويا الى جانب اخوانهم من صنوف القوات الامنية الاخرى في الدفاع عن البلد.

وذكر العبادي في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، "اتقدّم بأسمى التهاني والتبريكات الى رجال الشرطة العراقية الابطال قادة وضباطا ومنتسبين ومراتب وجميع صنوف وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية، مبتهلا الى البارئ سبحانه وتعالى ان يسدد خطاهم ويحفظهم سندا وذخرا للوطن والشعب".

واوضح العبادي، "نثمن عاليا تضحيات منتسبي وزارة الداخلية بكل صنوفهم لما قدموه من اجل أمن وسلامة المواطنين وحماية ارواحهم وممتلكاتهم، وجهودهم الكبيرة في الحفاظ على البلد والمواطنين"، مؤكدا أنهم "كانوا شريكا مهما وقويا الى جانب اخوانهم من صنوف القوات الامنية الاخرى في الدفاع عن البلد والقتال ضد عصابات داعش الارهابية وتحرير ومسك الارض المحررة وحفظ الأمن الداخلي".

وأكد العبادي، أن "رجال الشرطة اثبتوا الى جانب اخوانهم من الصنوف الاخرى في وزارة الداخلية انهم قادرون على توفير الامن لجميع المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وكان سجل بطولاتهم حافلا بالمآثر والبطولات في قتال عصابات داعش الارهابية واسهموا بانجاز النصر الكبير الذي ينعم به اليوم جميع العراقيين".

وختم العبادي بيانه بالقول: "تحية إكبار واعتزاز لرجال الشرطة الشجعان وتحية لجميع صنوف الداخلية بعيدهم الأغر، وكل عام والشرطة العراقية بألف خير".

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