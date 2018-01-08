تعرف على نتائج عمليات تطهير ناحية العظيم

2018/01/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة …

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من تدمير 10 مضافات لتنظيم “داعش” الإجرامي وتفكيك معمل لصنع العبوات الناسفة خلال عمليات تطهير شمال ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته / المعلومة، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت خلال عمليات تطهير ناحية العظيم من تدمير 10 مضافات لتنظيم “داعش” الإجرامي وتفكيك معمل لصنع العبوات الناسفة والعثور على كدس للاعتدة البيكيسي والكلاشنكوف واسلحة خفيفة ومتوسطة.

واوضح البيان، أنه تم العثور أيضا على أكثر من 50 بندقية “آر بي كي” وعدد من القاذفات والعبوات المصنوعة من مواد شديدة الانفجار.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين عملية شاملة لمطاردة وتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإجرامي في مناطق ” الميتة – البو بكر- البو عواد- شمالي ناحية العظيم./ انتهى 25د

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