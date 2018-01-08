العثور على جثة شاب مجهول الهوية 'قضى منحوراً' في ميسان

2018/01/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسان/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في ميسان.وذكر المصدر لـ"الغد برس" ان "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة شاب مجهول الهوية قضى ذبحاً بالقرب من مستشفى قلعة صالح في ميسان".

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يذكر أن القوات الامنية في المحافظة تعلن بين فترة واخرى العثور على جثث لمغدورين مجهولين الهوية في مناطق متفرقة.

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