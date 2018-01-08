2018/01/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرصد الحريات الصحفية يطالب العبادي بإجراءات حقيقية لتعزيز الثقة بين الصحفيين والحكومة

بغداد / سكاي برس

رحب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين بالبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية تجاوزات طالت صحفيين في النجف أثناء زيارة قام بها للمدينة الإثنين الماضي.

وطالب المرصد رئيس الحكومة بإجراءات عملية لتعزيز الثقة بين الصحفيين ووسائل الإعلام والحكومة لتجاوز حالات الإخفاق في الملف الصحفي وتدعيم دور وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة مع إقتراب موعد إستحقاقات دستورية مهمة في مقدمتها الإنتخابات.واشار رئيس المرصد "هادي جلو مرعي" الى اهمية ان تكون الإجراءات عملية وتتجاوز لغة البيانات والتصريحات خاصة وإن قرارات ومواقف رئيس الحكومة تؤكد حسن النوايا والرغبة في حماية حقيقية للصحفيين وجدية أكبر في رفع القيود عن وسائل الإعلام ومنع تكرار الإعتداءات التي تطال المراسلين والمصوربن الذين يغطون الأحداث خاصة مع تغول بعض العناصر الأمنيين وحمايات المسؤولين وتعديهم الفاضح على الصحفيين والإعلاميين الذين لايستطيعون حماية أنفسهم ويتعرضون للإنتهاكات اليومية دون إمكانية لوقفها.

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