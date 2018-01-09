الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


مجزرة جماعية لنساء ارتكبها داعش في الجانب الأيمن للموصل
2018/01/09 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على أجسادهن آثار تعذيب

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