الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاسايش تحبط مخططا لاستهداف امن الاقليم
2018/01/09 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ السليمانيةكشفت مديرية اسايش السليمانية، الاثنين، عن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم "داعش" بينهم نساء خططت لاستهداف امن الإقليم.واوضحت المديرية ان "عدد من قوات الاسايش شاركت في العملية"، مشيرة الى أن "المجموعة اعترفت بأنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية واستهداف أمن واستقرار الاقليم".

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