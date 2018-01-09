يونايتد يواجه يوفيل في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

2018/01/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيواجه مانشستر يونايتد رحلة غريبة إلى يوفيل تاون المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الإثنين.

ويحتل يوفيل حاليا المركز 21 في دوري الدرجة الرابعة، وهو أقل الفرق تصنيفا المتبقية في الكأس.

وسيواجه توتنهام هوتسبير أيضا اختبارا غامضا أمام فريق من الدرجات الأدنى عندما يلعب مع نيوبورت كاونتي.

وسيلعب ليفربول مع منافسه في الدوري الممتاز وست بروميتش إلبيون، بينما سيحل مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز ضيفا على كارديف سيتي أو مانسفيلد تاون.

وستقام مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 26 و29 يناير/ كانون الثاني.

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