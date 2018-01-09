السليمانية تعلن عن مديونيتها بمليارات الدنانير لشركات الادوية

2018/01/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين، أنها مدينة لشركات الادوية بمبالغ طائلة لا تستطيع تسديدها، جراء شراءها لحاجتها من الادوية والمستلزمات الطبية.

وذكر نائب مدير صحة السليمانية عبد الله احمد في تصريح صحفي، ان مديريته مدينة لحد الان بمبلغ 16 مليار دينار عراقي لصالح شركات الادوية، وليس بامكان المديرية تسديدها.

واضاف ان المبلغ يخص شركات ادوية في السليمانية واربيل ويعود لمشتريات للسنوات 2013 – 2017 وهي تطالب بديونها، مستدركا ان المديرية لا تستطيع تسديد المبلغ كما يجب.

واشار عبد الله الى ان تسديد المبلغ يحتاج الى موافقة وزارة الصحة.

يشار الى ان حكومة اقليم كوردستان، وبسبب عدم تخصيص ميزانية لها من قبل حكومة بغداد، لم تستطع تأمين مخصصات القطاع الصحي.

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