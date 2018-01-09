ثلاث مباريات قوية في دورس السلة غداً

2018/01/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]تقام، الثلاثاء، في بغداد والنجف، 3 مباريات، ضمن الدور الثالث من المرحلة الثانية، بالدوري العراقي للسلة.وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد السلة، إحسان المرسومي، في تصريح صحفي: "تحتضن قاعة الشعب ببغداد، مباراتين، الأولى تجمع المتصدر الكهرباء، مع الناصرية، الذي يحتل المركز قبل الأخير".وتابع: "الكهرباء يمتلك عوامل التفوق، مثل اللاعبين، حسان علي عبد الله، ومحمد ضياء..كما أن المدرب ثامر مصطفى، نجح في خلق توليفة ناجحة، من الشباب والخبرة، حيث يسير بخطى ثابتة نحو اللقب".وأردف المرسومي: "أما الناصرية، فيفتقد الدعم المادي، فضلا عن خلو قائمته من أي لاعب محترف".وواصل: "في المباراة الثانية بقاعة الشعب، يواجه النفط ضيفه الميناء، في السادسة من مساء الغد، وبرغم قوة النفط، الذي يسعى لمواصلة نجاحه، إلا أن مدربه، خالد يحيى، يضع في الاعتبار قدرات الميناء، بوجود ثلاثي المنتخب، علي عامر، وعمر عامر، وعلي حاتم".واوضح: "كما يتميز النفط بوجود عناصر الخبرة، أمثال قتيبة عبد الله، وعلي عبد الله، وحسين حسن، والمحترف الأمريكي، دي ماريو".وأبرز المرسومي أن قاعة الكوفة، ستستضيف لقاء التضامن النجفي والخطوط، حيث يسعى الأول للفوز، من أجل المنافسة على المراكز الدافئة، إذ يقبع حاليا بالمركز الثامن، خلف الحلة، لا سيما أن المنافس يتذيل الجدول، دون أي انتصار".

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