الحدود والميناء يتقاسمان نقاط مباراتهما

2018/01/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي لنادي الحدود إعداد / زيد الزيدي – عدسة : عمار الشمري

ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز إنتهت مباراة فريقي الحدود والميناء بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي وادارها الحكم سالم عامر .

45 دقيقة بلا أهداف ..

الشوط الأول شهد محاولات من الجانبين لإفتتاح باب التسجيل وهو ماكاد أن يأكده المهاجم مروان عباس في الدقيقة 4 بعد أن انفرد بحارس الميناء ياسين كريم لكن كرته جاورت القائم الأيسر بقليل .



بعدها ب10 دقائق سدد القائد عباس فاخر كرة ثابتة لكن ياسين كريم نجح في تحويلها الى ركنية ، د38 شهدت حالة غريبة فرغم كون المهاجم باسم علي يقف متسللا والحكم المساعد رفع الراية مؤكدا الحالة الا أن الحكم أمر بإستمرار اللعب ، ولولا تألق الحارس سجاد كاظم لكان الميناء قد تقدموا بهدف ظالم ، وفي الدقيقة ال40 توغل علي فندي بين دفاعات الضيوف ممررا كرة أمام المرمى لمروان عباس لكن الكرة كانت أسرع منه لتبتعد عن مرمى ياسين كريم وانتهى بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي .

الحدود يتألق ..



والحظ يجانبه

شوط ثاني قدم فيه فرسان الحدود عروضا كروية ممتعة وجعل السفانة يلعبون مجبرين في منطقتهم أغلب الوقت وفي الدقيقة 51اعتلى مدافع الحدود منتظر عبد السادة الجميع وأخطر برأسه مرمى الميناء لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن ، الدقيقة 86 شهدت دربكة أمام مرمى الميناء لتصل الى الجناح حسين عبد الرضا لكن ياسين كريم ابعدها في اللحظات الأخيرة .

الحكم يحرم الحدود من الفوز

شهدت الدقيقة 56 أبرز حالة في هذه المباراة بعد أن انفرد البديل أنس مالك بمرمى الميناء قبل أن يتعرض لإعثار واضح من الحارس وأمام أنظار الحكم الذي تغاضى عن احتسابها وسط دهشة جميع المتابعين للمباراة .

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