تفاصيل ميركاتو برشلونة يناير 2018 في حركة البيع

2018/01/09 | 00:10

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هاي كورة_الصحف الأسبانية تؤكد إن برشلونة سيتعاقد مع ييري مينا نجم دفاع منتخب كولوميا وبالميراس البرازيلي ولن يدشن أي صفقات أخرى ولكنه سيقوم أيضا بعمليات بيع.

برشلونة بنسبة كبيرة سيقوم ببيع أليكس فيدال المراقب بشدة من روما وإشبيلية والإنتر وديلوفيو المتابع من الإنتر وروما مع رافينيا وماسكيرانو وأردا توران من أجل توفير المقابل المالي الكبير الذي تم دفعه في كوتينيو

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