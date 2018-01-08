حسام البدري: كنت رافضاً لرحيل مؤمن زكريا

2018/01/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أنه توقع أن يندفع الزمالك بقوة خلال مباراته امام الأهلي، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

قال البدري في تصريحات تلفزيونية: "توقعنا اندفاع كبير من لاعبي الزمالك بسبب كرباج تغيير المدير الفني، وهناك توفيق كبير في إهدار باسم مرسي ركلة الجزاء".

واوضح: "كنت رافضاً لرحيل مؤمن زكريا، ولكن هذا لا يعني أنه رحل غصب عني، هو سيغيب فقط ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تواجده يمنع بعض اللاعبين من المشاركة".مواد متعلقة كوميديا أديب والسبب وراء هدف الأهلي الأول ضمن أبرز التعليقات بعد ديربي القاهرة فيديو - شاهد أهداف ثلاثية الأهلي في الزمالك إيهاب جلال: أتحمل مسئولية الخسارة أمام الأهلي

وأكمل: "القائمة التي تضم 30 لاعباً، خطً كبير، نحن نفكر في الإعارات في وقت نفكر فيه بتدعيم الفريق مع تقليل عدد اللاعبين".

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كلاً من مؤمن زكريا وعبد الله السعيد، وأخيراً وليد أزارو.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى مباراة مؤجلة للمارد الأحمر.





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