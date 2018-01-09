محيي الدين محروس - الثورة والثورة المضادة

2018/01/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس تأتي أهمية تمييز مفهوم الثورة عن الثورة المضادة، من خلال الخلط المتعمد أو غير الواعي الذي يؤدي إلى استنتاجات خاطئة تشكل خطراً وتضليلاً يؤدي إلى إضعاف جماهيرية الثورة.من هنا تأتي أهمية التمييز بين مفهومي: الثورة والثورة المضادة.ضمن العديد من التعاريف العديدة للثورة نستطيع القول بأن: الثورة هي الحراك الجماهيري الواسع ضد النظام السياسي المستبد، بهدف إسقاطه، و إقامة نظام يحقق مصالحها ......

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