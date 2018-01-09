الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


هل هناك جديد في الانتخابات ؟
2018/01/09 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانتخابات البرلمانية على الابواب وتتسابق الاحزاب في نشر نشاطات مرشحيها وتحضير الهدايا النقدية والعينية لتوزيعها على المواطنين اضافة الى اجراء اللقاءات التلفزيونية والصحفية وزيارة العوائل والمحتاجين .

ونضيف كذلك انه تجري مشاورات بين الاحزاب لتكوين كتل كبيره تفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية .

هذا ما يحدث اليوم على الساحة العراقية تجد الكثير من … هل هناك جديد في الانتخابات ؟

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