2018/01/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات البرلمانية على الابواب وتتسابق الاحزاب في نشر نشاطات مرشحيها وتحضير الهدايا النقدية والعينية لتوزيعها على المواطنين اضافة الى اجراء اللقاءات التلفزيونية والصحفية وزيارة العوائل والمحتاجين .ونضيف كذلك انه تجري مشاورات بين الاحزاب لتكوين كتل كبيره تفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية .هذا ما يحدث اليوم على الساحة العراقية تجد الكثير من … هل هناك جديد في الانتخابات ؟

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