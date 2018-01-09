الجعفري والخزعلي يشددان على تكثيف الحوارات بين القوى السياسية

2018/01/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع الامين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي مستجدات الاوضاع السياسية في العراق.

وشدد الجانبان على تكثيف الحوارات بين القوى السياسية وتضافر الجهود لإدامة الإنجازات ورصّ الصف الوطني، وخاصة ان العراق مقبل على انتخابات بلدية وتشريعية تحدد مستقبله السياسي.

واشادا بتضحيات القوات الامنية بصنوفها كافة في دحر تنظيم داعش الارهابي وتحرير كامل الاراضي العراقية.

وناقش الجعفري والخزعلي الانفتاح الذي شهدته علاقات العراق مع بلدان العالم، والجهود الدبلوماسيَّة التي ساهمت في إعادة العراق إلى مكانته بين الدول، وتمثيله في المحافل الدولية.

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