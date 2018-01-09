احتراق طفلين في مخيم ليلان غربي كركوك

2018/01/09 | 11:55

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المعلومة/ كركوك..

افاد مصدر محلي، الثلاثاء، باحتراق طفلين لم يتجاوز عمرهما 10 سنوات بانفجار اسطوانة غاز داخل مخيم ليلان غربي كركوك.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “طفلين احدهما يبلغ من العمر ثماني سنوات والأخر ست سنوات احترقا بانفجار اسطوانة غاز في خيمة يسكنون فيها بمخيم ليلان للنازحين غربي محافظة كركوك”.

واوضح المصدر ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، فيما نقلت سيارة الاسعاف الطفلين الى دائرة الطب العدلي”.



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