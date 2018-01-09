2018/01/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، الى كافة المحاكم ضمن المنطقة الاستئنافية ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: القضاء يحذر من انتحال اشخاص لصفة محامي بهويات مزورة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: القضاء يحذر من انتحال اشخاص لصفة محامي بهويات مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).