الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


عمليات دجلة: تدمير مضافتين لداعش وتفجير سيارة مفخخة في حاوي العظيم
2018/01/09 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى/ الغد برس:أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الثلاثاء، تدمير مضافتين لداعش وتفجير سيارة مفخخة في حاوي العظيم، شمالي ديالى.وذكر العزاوي لـ"الغد برس"، إن "القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش، مستمرة بالتقدم والتفتيش لتعقب خلايا داعش في مناطق الضفة الغربية من حاوي العظيم شمالي ديالى، لتطهيرها بشكل نهائي".

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واوضح أن "أبرز النتائج التي تحققت صباح اليوم هي ضبط وتدمير مضافتين كذلك تفجير سيارة مفخخة لداعش تحت السيطرة"، لافتا الى أن "عمليات دجلة عازمة على انهاء أي وجود للمجاميع الارهابية في عموم مناطق ديالى والحدودية منها".وكانت عمليات دجلة قد اعلنت صباح، أمس الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا داعش في مناطق حاوي العظيم والميتة شمالي ديالى.

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