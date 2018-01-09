العبادي: البلد مقبل على اعمار جميع مناطق وسنحقق رفاهيته {موسع}

2018/01/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعهد رئيس الوزراء، حيدر العبادي بـ"تحقيق رفاهية واعمار العراق".وذكر العبادي في كلمته التي ألقاها خلال حضوره احتفالية الشرطة العراقية بالذكرى 96 لتأسيسها التي اقامتها وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ان "البلد مقبل على إعمار لجميع مناطقه وازدهار اقتصادي، ومثلما حققنا الانتصار على الارهاب سنحقق رفاهية وإعمار البلد".وأكد ان "تضحيات وبطولة وقتال ابطال وزارة الداخلية الى جانب التشكيلات الاخرى هي من حققت النصر وحفظت وحدة العراق" مباركاً "الابطال في وزارة الداخلية عيدهم والذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة على عصابات داعش الارهابية".وأشار العبادي الى "اننا مازلنا نلاحق فلول الارهاب المنهزمة في الصحراء والجزيرة وسنقضي عليهم" مباركاً "تخرج الدورة 49، كما بارك ترقية الضباط، متمنيا لهم بذل المزيد من الجهود لحفظ امن المواطنين".كما تفقد خلال الاحتفالية عوائل الشهداء والجرحى الذين تحقق بتضحياتهم النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية.انتهى

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