2018/01/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط ترتفع الى اكثر من 68 دولار للبرميل الواحد

بغداد/...



ارتفعت اسعار النفط، الثلاثاء، ليصل اسعار برنت الى اكثر من 68 دولار للبرميل الواحد وسط توترات سياسية في المناطق المنتجة للنفط.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 41 سنتا او ما يعادل 0.60% لتصل الى 68.19 دولار ، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا ايضا لأقرب استحقاق 47 سنتا، أو ما يعادل 0.76 % ، لتبلغ عند التسوية 62.20 دولار للبرميل".

ويأتي الارتفاع في اسعار مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، اضافة الى التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة الاحتجاجات المستمرة في إيران، إضافة إلى احتجاز بضعة أمراء مؤخرا في السعودية.

ويصدر يوم الأربعاء في تمام الساعة 3:30 مساءا بتوقيت جرينتش مخزونات النفط الخام الأمريكية ، ويقيس هذا المؤشر التغير في إجمالي عدد براميل النفط الخام بمخزونات الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي، و يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام أو ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والعكس صحيح.



انتهى 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع الى اكثر من 68 دولار للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع الى اكثر من 68 دولار للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).