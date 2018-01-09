الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


الحكيم لكوبيتش: نرحب بالمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليم كردستان
2018/01/09 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحب رئيس تيار الحكمة‌ الوطني عمار الحكيم باللقاءات والمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليم كردستان، فيما دعا إلى تعزيزها بانطلاق الحوار الشامل المستند إلى الدستور.

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