الحكيم لكوبيتش: نرحب بالمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليم كردستان

2018/01/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس تيار الحكمة‌ الوطني عمار الحكيم باللقاءات والمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليم كردستان، فيما دعا إلى تعزيزها بانطلاق الحوار الشامل المستند إلى الدستور.

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