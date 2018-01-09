بالصور..المرحلة الأخيرة لسرداب الحجة (ع) في الحرم الحسيني

2018/01/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت الكوادر الفنية في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة بأعمال تغليف سرداب الحجّة عليه السلام بالمرمر الاخضر المعمول به في جدار الحرم الحسيني الشريف ضمن المرحلة الاخيرة من انجاز السرداب في الحرم الحسيني.

ونقل بيان للعتبة عن رئيس قسم الصيانة كريم الانباري قوله "بدأنا بتغليف جدار سرداب الحجّة عليه السلام في الصحن الحسيني الشريف بالمرمر الأخضر والمعمول به في جدار الحرم الحسيني وهذه المرحلة هي الاخيرة لإكمال السرداب حيث تتواصل الأعمال ليلاً ونهاراً من أجل اتمام العمل بأكمل وجه وضمن المدة المقررة".واوضح :"تقدّر مساحة السرداب الكلية بحدود 4 الاف متر مربع من باب الكرامة وصولاً الى باب السدرة" مبيناً "ان باب الدخول للسرداب سيكون من الجهتين اليسرى واليمنى داخل الصحن الشريف، يتوسطه شباك رمزي داخل السرداب يكون قريب جداً من القبر الشريف للامام الحسين عليه السلام".وأوضح الانباري :" ان المشروع صُمم ضمن المواصفات الهندسية العالمية من قبل شركة (أرض القدس الهندسية) ويحتوي على سلالم كهربائية ذات منشأ كوري، تعمل على انسيابية حركة الزائرين التي يشهدها الصحن الشريف طيلة أيام السنة".انتهىد.م

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