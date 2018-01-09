2018/01/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يعلن استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى بغداد

9 يناير, 2018 | 12:05 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان “نيجيرفان بارزاني” امس الاثنين، استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى الحكومة المركزية في بغداد.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء امس حضره “الموقف العراقي” إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك”، مضيفا “سنقدم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين.

واكد “بارزاني” لقد اتخذنا خطوات مهمة حول مسألة الشفافية في انتاج وبيع النفط في إقليم كردستان”.

واوضح “بارزاني” ناقشنا في اجتماع الحكومة؛ تقرير شركة “ديلويت” حول صادرات وواردات نفط إقليم كردستان”،موجها شكره للشركة المذكورة على تقريرها وذكر “سنكشف ما جاء في تقرير “ديلويت” لشعب كردستان.

وذكر رئيس حكومة اقليم كردستان إن “بغداد مدينة لفلاحي الإقليم بمبلغ قدره 700 مليار دينار”، مطالبا إياها بالسعي من أجل صرفها.

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