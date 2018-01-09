2018/01/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاستخبارات العسكرية : إعادة النازحين إلى مناطقهم في بيجي ومناطقها المحررة

09/01/2018 11:52:00 AM | عدد القراءات : 3

واع / بغداد / م .إ

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن استمرارها إعادة النازحين إلى مناطقهم في بيجي ومناطقها المحررة.

وذكر بيان للمديرية تلقته﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ أنه "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع وبناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية، والمتضمنة الاسراع بالعمل من أجل أعادة جميع النازحين الى أماكن سكانهم وتوفير كافة السبل والتسهيلات الخاصة بتلك العودة، بجهود متميزة من قبل الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي والحشد العشائري محور صلاح الدين تستمرعملية أعادة النازحين من أهالي بيجي ومناطقها المحررة الى ديارهم".

واضاف البيان ان "عدد العوائل التي تم أعادتها إلى مناطقهم بلغ430 عائلة حظيت بتسهيلات ومساعدة الجهات المعنية وخاصة الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين التي ساهمت بشكل فاعل بالاسراع بعملية التدقيق الامني وفق الضوابط والتوجيهات والتعليمات المعمول بها".

وتابع ان "ذلك حظي بشكر وثناء وتقدير العوائل النازحة التي وجدت في ذلك الاهتمام وتلك الجهود عاملاً مشجعاً للعودة الى مناطقها وممارسة حياتها الطبيعية في اجواء يسودها الامن والامان بعد دحر عصابات داعش الارهابية".

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