الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


حاولوا استدراج فتيات من المحافظات الى العاصمة بحجة الزواج.. وهذا كان مصيرهم!
2018/01/09 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاولوا استدراج فتيات من المحافظات الى العاصمة بحجة الزواج.. وهذا كان مصيرهم!) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاولوا استدراج فتيات من المحافظات الى العاصمة بحجة الزواج.. وهذا كان مصيرهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تطهير خمس قرى شمال شرق الحويجة
⋙ المالية النيابية: إدارة الصندوق الاستثماري بيد جهات حكومية "سيولد ميتاً"
⋙ بالصور.. تعرف على ابرز العلامات الامنية في العملات العراقية
⋙ البنك المركزي يكشف عن العلامات الامنية بالعملات العراقية للحد من تزويرها
⋙ تونس: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: غضب واحتقان في الشارع التونسي بعد مقتل أحد المتظاهرين
⋙ بالفيديو...رجل ينقذ غزالا من الموت في بحيرة متجمدة
⋙ بالصور.. تعرف على ابرز العلامات الامنية في العملات العراقية
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة