ذي قار تحذر من

2018/01/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، اليوم الثلاثاء، القوات الأمنية الى الاستعداد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش، واصفا اياها بالأخطر وتحتاج جهدا مضاعفا وعلى القوات الأمنية إيجاد حلول وقائية للخلايا النائمة.

وذكر الناصري بكلمته في احتفالية عيد الشرطة "ندعو القوات الأمنية للمزيد من التأهب والحيطة والحذر في مواجهة الإرهاب وخلاياه التي ستحاول ان تقلل من قيمة انتصاراتكم وأنتم تدحرونه في اخر معاقله لتطهروا ارض العراق".

واضاف ان "مرحلة ما بعد تحرير كامل الارض واعلان النصر الناجز هي الأخطر، وتحتاج جهدا مضاعفا، وستكون حاسمة في القضاء على الإرهاب وحواضنه وخلاياه النائمة"، مبينا ان "على القوات الامنية مسؤولية الاستعداد لمواجهتها واتخاذ إجراءات وقائية لحماية افراد المجتمع".

وطالب الناصري الحكومة المركزية بـ"دعم جميع صنوف القوات الأمنية وتأهيلها لمواجهة الفكر التكفيري من خلال الدعم بالعدة والعدد".

يشار الى ان الشرطة العراقية تأسست في التاسع من كانون الثاني من العام 1922.

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