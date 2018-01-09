العلاق: العراق بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعمار المناطق المحررة

2018/01/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الثلاثاء، حاجة العراق إلى قرابة 100 مليار دولار لإعادة المرافق الحيوية في المناطق المحررة، فيما أكدت الخارجية الكويتية مساهمة البنك الدولي في المؤتمر لدعم القطاع الخاص.

وذكر العلاق في مؤتمر صحفي مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله وتابعته "الاقتصاد نيوز" ، "بحثنا خلال زيارتنا إلى دولة الكويت الأمور التنظيمية لمؤتمر إعادة اعمار العراق الذي سيعقد في شباط المقبل"، مبيناً أن "المؤتمر جاء بمبادرة قيمة من دولة الكويت بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة للاتفاق على اوراق المؤتمر وبحوثه".





واوضح العلاق، أن "المؤتمر لن يكون تقليديا، وأن الفرص الاستثمارية التي سيعلن عنها ستشكل دعامة رئيسية، اذ ستُعد خططا استثمارية وتقارير عن حجم الاضرار للمدن المحررة والحاجة لإعادة الاعمار وفق دراسات ميدانية متخصص"، مشيراً إلى أن "المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الانسانية في المناطق المحررة".





وأشار العلاق إلى أنه "سيتم وضع تقرير في الـ 13 من يناير الحالي عن حجم الدمار والمبالغ اللازمة لإعادة اعمار العراق على الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر"، كاشفاً عن "حاجة العراق لـ 100 مليار دولار لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الاساسية منها توفير الماء والصرف الصحي".

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله "اهمية مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق"، مشيرا الى انه "يعقد في ظل ظروف حرجة".

واوضح الجارالله، أن "دعم الكويت للعراق لم ولن يتوقف لان امن واستقرار العراق من امن واستقرار الكويت والمنطقة"، معربا عن "تهانيه للعراق على الانتصار الحاسم على التنظيمات الارهابية".

وتابع نائب وزير الخارجية الكويتي، قوله أن "دولة الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر منذ اعلان امير الكويت عزمه استضافة المؤتمر وتم التنسيق مع الجانب العراقي والبنك الدولي"، مبيناً أن "المؤتمر يتضمن ابعادا تنموية ومشاركة القطاع الخاص للإسهام في اعادة اعمار العراق".





وأشار الجار الله إلى أن "البنك الدولي سيشارك بصفته مساهماً رئيسياً في المؤتمر لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص"، موضحاً أن "القطاع الخاص بحاجة لضمانات الاستثمار والمشاركة في تنمية العراق".

وأكد المسؤول الكويتي، أنه "تم الاطلاع مع الوفد العراقي على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لإعادة اعمار العراق اضافة الى دور منظمات المجتمع المدني الذي سيخصص له اليوم الاول من المؤتمر فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص والثالث لإعلان الدول عن مساهماتها"، معربا عن امله بـ"مزيد من التنسيق بين البلدين إذ تعقد آمال كبيرة مع هذا المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص".

وكان صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من "الارهاب" تلقى دعوة من دولة الكويت لإقامة مؤتمر موسع للدول المانحة للعراق في الكويت، بهدف دعم البلاد لإعادة اعمار المدن والبلدات العراقية المدمرة جراء العمليات العسكرية.

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