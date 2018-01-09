مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تنخفض 46 مليون دولار

2018/01/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال مزاد اليوم الثلاثاء،إلى 101.7 مليون دولار، مقابل مبيعات بـ 147.8 مليون دولار بمزاد أمس الاثنين، بانخفاض 46.1 مليون دولار، بحسب بيان للبنك.

واوضح المركزي، في بيانه، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 36 مصرفاً، و8 شركات للتحويل المالي.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر غدا الأربعاء، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 160.5 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج نحو 99.27 مليون دولار، فيما قُدرت كميات البيع النقدي بـ 2.43 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

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