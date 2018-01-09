العبادي: تضحيات ابطال الداخلية الى جانب التشكيلات الأخرى هي من حققت النصر

2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن تضحيات أبطال وزارة الداخلية الى جانب التشكيلات الأخرى هم من حققت النصر.وذكر العبادي، في كلمته خلال حضور احتفالية الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها الـ96، التي اقامتها وزارة الداخلية، وأوردها مكتبه الإعلامي وحصلت "الغد برس" على نسخة منها إن "تضحيات وبطولة وقتال ابطال وزارة الداخلية الى جانب التشكيلات الاخرى، هي من حققت النصر وحفظت وحدة العراق".

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واضاف "اننا مازلنا نلاحق فلول الارهاب المنهزمة في الصحراء والجزيرة وسنقضي عليهم"، مبينا ان "البلد مقبل على إعمار لجميع مناطقه وازدهار اقتصادي، ومثلما حققنا الانتصار على الارهاب سنحقق رفاهية وإعمار البلد".

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