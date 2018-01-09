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فيديو| مراسل الغد: غضب واحتقان في الشارع التونسي بعد مقتل أحد المتظاهرين
2018/01/09 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفاد مراسل الغد أن هدوءا حذرا يعم محافظة القصرين غرب تونس، بعد ليلة من المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وكانت الاحتجاجات التي شهدتها تونس أمس ضد ارتفاع الأسعار قد أدت إلى مقتل متظاهر في العاصمة تونس.

مزيد من التفاصيل يتحدث ياسر دبابش مراسل الغد من القصرين في الفيديو التالي.

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