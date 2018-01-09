محافظ ذي قار: مرحلة ما بعد داعش هي الأخطر وعلى القوات الأمنية الاستعداد لحرب الخلايا النائمة

2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري ٬ الثلاثاء٬ لدعم القوات الأمنية التي طالبها بالاستعداد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي واصفا أيها بالأخطر وتحتاج جهدا مضاعفا وعلى القوات الأمنية إيجاد حلول وقائية للخلايا النائمة.





شبكة اخبار الناصرية:

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