الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


محافظ ذي قار: مرحلة ما بعد داعش هي الأخطر وعلى القوات الأمنية الاستعداد لحرب الخلايا النائمة
2018/01/09 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري ٬ الثلاثاء٬ لدعم القوات الأمنية التي طالبها بالاستعداد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي واصفا أيها بالأخطر وتحتاج جهدا مضاعفا وعلى القوات الأمنية إيجاد حلول وقائية للخلايا النائمة.

شبكة اخبار الناصرية:

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