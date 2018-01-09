سرداب الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يصل الى مراحلة الاخيرة

2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة الى المرحلة الاخيرة من انهاء سرداب الامام الحجة عليه السلام وتغليفة بالمرمر الاخضر كما في الحرم الحسيني الشريف .وذكر رئيس قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية كريم الانباري :" بدأنا بتغليف جدار سرداب الحجّة عليه السلام في الصحن الحسيني الشريف بالمرمر الأخضر والمعمول به في جدار الحرم الحسيني وهذه المرحلة هي الاخيرة لإكمال السرداب حيث تتواصل الأعمال ليلاً ونهاراً من أجل اتمام العمل بأكمل وجه وضمن المدة المقررة .واضاف :" تقدّر مساحة السرداب الكلية بحدود (4000 م2) من باب الكرامة وصولاً الى باب السدرة".مبيناً" ان باب الدخول للسرداب سيكون من الجهتين اليسرى واليمنى داخل الصحن الشريف يتوسطه شباك رمزي داخل السرداب يكون قريب جداً من قبر الامام الحسين عليه السلام .

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