2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بسقوط صاروخ كوري شمالي على إحدى مدن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.وذكرت مجلة “ذي دبلومات” الصادرة في طوكيو نقلا عن مصدر في الحكومة الأمريكية أن حطام صاروخ “هواسونغ 12” سقط على مدينة “توكجهون” في 29 نيسان 2017.وبحسب المصدر، فإن الصاروخ سقط بعدما قطع مسافة لا تزيد على 70

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن سقوط صاروخ في كوريا الشمالية وكالة البغدادية نيوز.

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