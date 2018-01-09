الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 م (22 ربيع الثاني 1439 هـ)


بايش: سنقدم أداءً يليق بأسم العراق
2018/01/09 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعرب لاعب المنتخب الاولمبي، ابراهيم بايش، عن امنياته بأن يقدم رفقه زملائه اداءً جيداً يليق بأسم العراق في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في الصين والتي تطلق اليوم الثلاثاء.واوضح أن "معنويات الاولمبي جيدة لمباراة الغد ونأمل ان تكون مباراة ماليزيا هي بوابة العبور الى الدور المقبل وعبور مجوعتنا الصعبة، التي تضم منتخبات السعودية والاردن وماليزيا".

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