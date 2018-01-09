2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعرب لاعب المنتخب الاولمبي، ابراهيم بايش، عن امنياته بأن يقدم رفقه زملائه اداءً جيداً يليق بأسم العراق في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في الصين والتي تطلق اليوم الثلاثاء.واوضح أن "معنويات الاولمبي جيدة لمباراة الغد ونأمل ان تكون مباراة ماليزيا هي بوابة العبور الى الدور المقبل وعبور مجوعتنا الصعبة، التي تضم منتخبات السعودية والاردن وماليزيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايش: سنقدم أداءً يليق بأسم العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايش: سنقدم أداءً يليق بأسم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).