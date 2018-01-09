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بيع سانشيز نقطة في بحر التعاقد مع ليمار
2018/01/09 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بينما تتوارد الأخبار حول رحيل سانشيز للسيتي في فترة الإنتقالات الحالية مقابل 20 مليون يورو فأن الآرسنال قد عاد ليدق أبواب ليمار لاعب موناكو .

هذا وكان الآرسنال قد أبدى إهتمامًا بالتعاقد مع ليمار في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يتمكن من الحصول على الصفقة التي ستتكلف 90 مليون يورو في فترة الإنتقالات الحالية في عدم وجود تناسب بين قيمتها وقيمة بيع سانشيز المنتظر .

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