الأهلي يعاقب صالح جمعة ويستبعده من السوبر

2018/01/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، إثر تغيبه عن مران المستبعدين من مواجهة الزمالك.

وغاب اللاعب عن مران الأمس دون الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق.

وتنص لائحة الأهلي على توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يتغيب عن المران دون إذن.مواد متعلقة صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي..



وعبد الحفيظ يوضح السبب غرامة جديدة على صالح جمعة في الأهلي البدري يوافق على رحيل صالح جمعة ويتحفظ على الشيخ الأهلي يوقع عقوبة جديدة على صالح جمعة

وذكر عبد الحفيظ، "صالح غاب دون إذن، وهذه ليست المرة الأولى له، لذلك ستطبق عليه اللائحة".

واوضح، "أيضا سيكون خارج حساباتنا في مباراة السوبر، لديه إمكانيات فنية كبيرة، لكننا نسير حسب نظام يطبق على الجميع".

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم الثلاثاء إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، ثم تستقل بعدها حافلة إلى مدينة العين، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر، أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك أمس الإثنين، بثلاثية نظيفة، في ختام جولات الدور الأول بالدوري الممتاز.

وجمدت الهزيمة رصيد الزمالك عن النقطة 28 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 39 ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب.





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